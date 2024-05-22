В Ростов-на-Дону до конца года доставят вторую партию электробусов

Согласно опубликованной информации, в текущем году планируется закупить еще одну партию электробусов и зарядных станций для них. Администрация направила запрос в Минтранс России на покупку 35 электробусов и семи зарядных станций для них. Запустить их на городские дороги планируется уже в этом году.