В Ростов-на-Дону до конца года доставят вторую партию электробусов. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на городскую администрацию.
Согласно опубликованной информации, в текущем году планируется закупить еще одну партию электробусов и зарядных станций для них. Администрация направила запрос в Минтранс России на покупку 35 электробусов и семи зарядных станций для них. Запустить их на городские дороги планируется уже в этом году.
Кроме того, власти хотят приобрести 110 автобусов на газомоторном топливе.