Краснодарские родители рассказали, сколько потратят на организацию выпускного

В целом за год в Краснодарском крае детей на выпускной стало собрать дороже. За год (1−19 мая 2024/2023) подорожали выпускные и вечерние платья, мужские костюмы, мужские и женские туфли и другие вещи, приобретаемые родителями на один из главных праздников детей.