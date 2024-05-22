Омичи рассказали, сколько потратят на организацию выпускного для своих детей

Родители девятиклассников и одиннадцатиклассников рассказали, сколько планируют потратить на выпускные в этом году. Организация такого мероприятия для школьников, которые заканчивают девятый класс, обходится родителям примерно в 11 400 тысяч рублей. По сравнению с Омском, в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма выше — 14 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.