Омичи рассказали, сколько потратят на организацию выпускного для своих детей

Родители девятиклассников и одиннадцатиклассников рассказали, сколько планируют потратить на выпускные в этом году. Организация такого мероприятия для школьников, которые заканчивают девятый класс, обходится родителям примерно в 11 400 тысяч рублей. По сравнению с Омском, в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма выше — 14 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.
Выпускные после 11 класса требуют от родителей ещё больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо потратить, составляет 16 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель равняется 20 тысячам рублей, а в Москве — 21 тысячи рублей.
Однако не стоит забывать и о покупке выпускного наряда. В среднем одеть девятиклассника в Омске стоит 13 тысяч рублей, одиннадцатиклассника — 16,5 тысяч рублей. Для выпускницы девятого класса наряд может обойтись в 14,5 тысяч рублей, а одиннадцатого — в 17 тысяч рублей.