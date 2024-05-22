Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону построят новый футбольный стадион за 90 миллионов

Из бюджета Ростова выделят 89,5 миллионов рублей на строительство нового футбольного поля.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Информация появилась на сайте госзакупок 21 мая.
Заказчиком выступает спортивная школа «Гребной канал “Дон”».

Стадион планируют разместить на Левом берегу, всего в 500 метрах от «Ростов Арены».


Работы начнутся с момента подписания контракта. Подрядчик проведет вертикальную планировка, проложит сети водоснабжения, канализации и электроснабжение, установит подпорные стены и благоустроит территорию. Далее пройдут работы по установке ограждений, лестницы с пандусом, внутренних сетей связи и системы видеонаблюдения. Озеленение, освещение, укладка газона, строительство тротуаров и дороги закончат к концу апреля.

Все работы планируется завершить к 2025 году.

строительство