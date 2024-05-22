В Ростове-на-Дону построят новый футбольный стадион за 90 миллионов



Работы начнутся с момента подписания контракта. Подрядчик проведет вертикальную планировка, проложит сети водоснабжения, канализации и электроснабжение, установит подпорные стены и благоустроит территорию. Далее пройдут работы по установке ограждений, лестницы с пандусом, внутренних сетей связи и системы видеонаблюдения. Озеленение, освещение, укладка газона, строительство тротуаров и дороги закончат к концу апреля.



Все работы планируется завершить к 2025 году.