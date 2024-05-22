Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовка к ПМЭФ почти завершилась в Петербурге

Несколько десятков соглашений планируют подписать на ПМЭФ в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице почти завершилась подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Так, уже сформировали деловую, культурную и спортивную программы. Также были проведены работы по благоустройству города, решены вопросы безопасности и проработан регламент санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, что в этом году мероприятие пройдет с 5 по 8 июня.

— Участие в форуме уже подтвердили представители более 110 стран и территорий. Наша задача — достойно встретить делегации, которые к нам едут. Петербург на правах хозяина провел большую работу и завершает подготовку к встрече участников ПМЭФ, — заявил губернатор Александр Беглов.

Планируется, что на форуме подпишут несколько десятков соглашений, которые будут направлены на развитие транспортной сферы и инновационного производства, автомобильного и фармацевтических кластеров города, а также строительство новой инфраструктуры.