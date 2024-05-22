Подготовка к ПМЭФ почти завершилась в Петербурге

В Северной столице почти завершилась подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Так, уже сформировали деловую, культурную и спортивную программы. Также были проведены работы по благоустройству города, решены вопросы безопасности и проработан регламент санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, что в этом году мероприятие пройдет с 5 по 8 июня.