В Краснодаре завершили ремонт улицы Комсомольской

В Краснодаре по нацпроекту «БКД» отремонтировали участок улицы Комсомольской от Красной до Седина — более 500 м дорожного полотна. Здесь уложили новый асфальт, выполнили ряд других работ, сообщили в пресс-службе городской администрации.