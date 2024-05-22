В Краснодаре завершили ремонт улицы Комсомольской

На участке нанесли новую разметку и установили дорожные знаки. Специалисты заменили бордюры, локально отремонтировали тротуары и заменили люки, говорится в публикации мэрии.
На завершающей стадии находятся работы на улицах Академика Королева в поселке Российском, Андреевская, Криничная, Дзержинского и Почтовая. Продолжается ремонт Северной, Войсковой, Становой, Кубанской Набережной и других улиц. Всего работы по нацпроекту завершены на 23 участках.
Ремонт улицы Северной в Краснодаре стартовал в ночь на 12 апреля. Ее обновляют на участке от Аэродромной до Ялтинской — это 5 км дорожного полотна.