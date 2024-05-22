Самые большие зарплаты из главврачей Ростова оказались в ЦГБ и БСМП

Донской Минздрав раскрыл информацию о среднемесячных зарплатах главных врачей Ростова-на-Дону. Речь идёт о 2023 годе.
Больше всех из главных врачей города получал руководитель Центральной городской больницы им. Семашко Дмитрий Сизякин. В среднем речь идёт о сумме в 204,2 тысячи рублей.
Чуть меньше в среднем зарплата получилась у главного врача БСМП Александра Пономарёва — 193,7 тысяч рублей. В 2022 году их зарплаты в среднем были около 156 тысяч рублей в месяц.
На третьем месте по размеру зарплат оказался главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян. В среднем в 2023 году он получал в месяц 183 тысячи рублей. При этом в 2022 году его средняя зарплата была несколько выше, а по доходам он был первым.
На четвёртом месте по размеру среднемесячной заработной платы за 2023 год среди главных врачей Ростова оказался глава городской больницы № 20 Ваган Саркисян (160,3 тысячи рублей), на пятом месте — главный врач Детской городской больницы № 1 Жанна Мушегян (154 тысячи рублей).
Что касается руководителей поликлиник донской столицы, то больше всех получает главный врач учреждения № 1 Григорий Романенко — 201,1 тысячи рублей. Данные об имуществе главных врачей больше не публикуются.