Самые большие зарплаты из главврачей Ростова оказались в ЦГБ и БСМП

На третьем месте по размеру зарплат оказался главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян. В среднем в 2023 году он получал в месяц 183 тысячи рублей. При этом в 2022 году его средняя зарплата была несколько выше, а по доходам он был первым.