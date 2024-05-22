На окраине Омска к 2026 году появится новый индустриальный парк с литейным цехом

В Омске создадут новый индустриальный парк под названием «Т7». Он будет находиться в Центральном округе, сообщил Виталий Хоценко.
Создание индустриального парка будет проходить в два этапа до 2026 года. В 2024—2025 годах построят административно-производственный и офисный корпуса, склад и литейный цех. В 2024—2026 годах запланированы работы по реконструкции и модернизации очистных сооружений, лаборатории, электроцеха, насосной станции, а также корпуса для резидентов.
Объем инвестиций в проект — 200 млн рублей. Вложения резидентов составят 1,5 млрд рублей. Инвестором выступит «Строительно-монтажный трест № 7».
— Благодаря новому индустриальному парку будет создано около 300 рабочих мест, — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Резидентами парка должны стать производители сельскохозяйственной и климатической техники, светодиодных светильников и техники промышленного обогрева.
Ранее мы писали, что производитель медицинской ваты построит цех по переработке льноволокна за 450 млн рублей в Калачинске.