На окраине Омска к 2026 году появится новый индустриальный парк с литейным цехом

Создание индустриального парка будет проходить в два этапа до 2026 года. В 2024—2025 годах построят административно-производственный и офисный корпуса, склад и литейный цех. В 2024—2026 годах запланированы работы по реконструкции и модернизации очистных сооружений, лаборатории, электроцеха, насосной станции, а также корпуса для резидентов.