К осени в Краснодаре обновят два сквера

Благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды».
Так, недавно был заключен контракт на выполнение работ в сквере имени Л. Г. Гатова. Там должны будут установить новые детские и спортивные площадки, обновить плитку, обустроить фотозоны и поставить памятник Леонарду Гатову. Все зеленые насаждения при этом сохранят. По словам главы города Евгения Наумова, краснодарцы смогут погулять по новому скверу уже осенью.
Кроме того, сейчас активно идут работы в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. Реновацию завершат до начала октября. Ранее «МК на Кубани» уже писал про благоустройство зеленой зоны в этом населённом пункте.