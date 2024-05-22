К осени в Краснодаре обновят два сквера

Так, недавно был заключен контракт на выполнение работ в сквере имени Л. Г. Гатова. Там должны будут установить новые детские и спортивные площадки, обновить плитку, обустроить фотозоны и поставить памятник Леонарду Гатову. Все зеленые насаждения при этом сохранят. По словам главы города Евгения Наумова, краснодарцы смогут погулять по новому скверу уже осенью.