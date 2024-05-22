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К осени в Краснодаре обновят два сквера

В Краснодаре продолжаются работы по благоустройству общественных территорий.

Источник: соцсети

Благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды».

Так, недавно был заключен контракт на выполнение работ в сквере имени Л. Г. Гатова. Там должны будут установить новые детские и спортивные площадки, обновить плитку, обустроить фотозоны и поставить памятник Леонарду Гатову. Все зеленые насаждения при этом сохранят. По словам главы города Евгения Наумова, краснодарцы смогут погулять по новому скверу уже осенью.

Кроме того, сейчас активно идут работы в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. Реновацию завершат до начала октября. Ранее «МК на Кубани» уже писал про благоустройство зеленой зоны в этом населённом пункте.

ЖКХ