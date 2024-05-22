Терминалы оплаты без кондукторов установят в трамваях Волгограда до конца года

Напомним, линия скоростного трамвая с мая минимум до осени работает на усеченном маршруте от 39-й Гвардейской до ВГТЗ. Там уже сняли рельсы и шпалы на большей части реконструируемого в этом году участка. Обновляют и другие маршруты. До конца года в городе ожидают прибытия 62 новеньких трамваев.