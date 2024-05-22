Терминалы оплаты без кондукторов установят в трамваях Волгограда до конца года

В ближайшие месяцы трамвайный парк Волгограда полностью перейдет на режим оплаты проезда без кондукторов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, в мае специалисты уже приступили к установке терминалов бесконтактной оплаты в подвижном составе. Завершить процесс перехода на валидаторы планируют до конца 2024 года. Причиной такого решения стала вечная нехватка кондукторов.
«До конца 2024 года в трамваях Волгограда планируется переход на бескондукторный способ оплаты проезда, что позволит решить проблему нехватки кондукторов», пояснили в горадминистрации.
Сейчас в сдвоенных волгоградских трамваях кондуктор один на два вагона. До конца года дефицитных сотрудников вовсе оставят без работы. При желании, им предложат перейти на должность контролеров или найдут другую работу.
На сегодня АО «ЭлектроТранспорт Плюс» уже установило валидаторы на 30 процентов трамвайного парка Волгограда. Но дату запуска бескондукторной оплаты в трамваях города пока не называют.
Напомним, линия скоростного трамвая с мая минимум до осени работает на усеченном маршруте от 39-й Гвардейской до ВГТЗ. Там уже сняли рельсы и шпалы на большей части реконструируемого в этом году участка. Обновляют и другие маршруты. До конца года в городе ожидают прибытия 62 новеньких трамваев.