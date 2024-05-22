Мэрия Сочи проиграла иск о сносе части гостиницы бизнес-класса Korse

Согласно материалам дела, в 2013 году мэрия Сочи обратилась в краевой арбитраж с заявлением ООО «Новая техника» о сносе надстроенных этажей здания в Центральном районе города по Курортному проспекту, 71. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, апелляционная инстанция поддержала это решение. В июне 2023 года застройщик обратился в суд с заявлением о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд отменил ранее принятое решение о сносе части здания, так как демонтаж части здания повредит общую конструкцию комплекса. Кроме того, у здания есть долевые собственники, которые успели оформить право собственности.