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Доллар упал до минимума с конца января в Беларуси 22 мая

Курс доллара упал до минимума за четыре месяца 22 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси курс доллара снизился до минимального значения 22 мая. Подробнее о результатах валютных торгов сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, по результатам торгов в среду, 22 мая, в Беларуси курс доллара упал до минимума с 31 января 2024-го. Курс американской валюты снизился сразу на 0,24%. В итоге его средневзвешенный курс установился на уровне 3,2008 белорусского рубля.

Другие же валюты в корзине, наоборот, укрепились в этот день.

Европейская валюта прибавила 0,29%. Поэтому средний курс стал равен 3,4852 белрубля за 1 евро.

Китайский юань потяжелел в корзине на 0,10% — до 4,4083 белрубля.

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