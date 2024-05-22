Доллар упал до минимума с конца января в Беларуси 22 мая

Так, по результатам торгов в среду, 22 мая, в Беларуси курс доллара упал до минимума с 31 января 2024-го. Курс американской валюты снизился сразу на 0,24%. В итоге его средневзвешенный курс установился на уровне 3,2008 белорусского рубля.