Доллар упал до минимума с конца января в Беларуси 22 мая

В Беларуси курс доллара снизился до минимального значения 22 мая. Подробнее о результатах валютных торгов сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Так, по результатам торгов в среду, 22 мая, в Беларуси курс доллара упал до минимума с 31 января 2024-го. Курс американской валюты снизился сразу на 0,24%. В итоге его средневзвешенный курс установился на уровне 3,2008 белорусского рубля.
Другие же валюты в корзине, наоборот, укрепились в этот день.
Европейская валюта прибавила 0,29%. Поэтому средний курс стал равен 3,4852 белрубля за 1 евро.
Китайский юань потяжелел в корзине на 0,10% — до 4,4083 белрубля.