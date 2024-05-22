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В Ростовской области массово проверят магазины с алкогольной продукцией

Проверку организуют в дни последних звонков в Ростовской области.

В Ростовской области проверят магазины и ларьки, торгующие алкоголем. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Массовые проверки запланированы в дни последних звонков, выпускных и других детских праздников. В этот период строго запрещено продавать спиртное. Поэтому в точки продаж алкогольной продукции нагрянут с проверкой, чтобы убедиться в соблюдении запрета. В случае нарушений владельцам магазинов и ларьков грозит наказание.

Ближайшие даты проверок — 24 и 25 мая. В эти дни прозвенят последние звонки в Ростовской области.