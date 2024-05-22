В Ростовской области массово проверят магазины с алкогольной продукцией

Массовые проверки запланированы в дни последних звонков, выпускных и других детских праздников. В этот период строго запрещено продавать спиртное. Поэтому в точки продаж алкогольной продукции нагрянут с проверкой, чтобы убедиться в соблюдении запрета. В случае нарушений владельцам магазинов и ларьков грозит наказание.