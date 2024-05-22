В Таганроге началось строительство нового храма

Согласно проекту, собор будет четырехстолпный крестовокупольный. Материалом здания послужит кирпич. По фасада в качестве декора кирпич оставят неоштукатуренным. Площадь храма Святой Живоначальной Троицы составит около 500 метров. Он вместит в себя до 700 человек.