В Таганроге началось строительство нового храма

Его начали возводить в районе Простоквашино.
Перед закладкой колокольни на строительной площадке прошел молебен. Его провел викарий Ростовской-на-Дону епархии епископ Таганрогский Артемий. На молебене присутствовали жители приморского города и строители.
Согласно проекту, собор будет четырехстолпный крестовокупольный. Материалом здания послужит кирпич. По фасада в качестве декора кирпич оставят неоштукатуренным. Площадь храма Святой Живоначальной Троицы составит около 500 метров. Он вместит в себя до 700 человек.