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В Таганроге началось строительство нового храма

В Таганроге построят храм Святой Живоначальной Троицы.

Источник: РИА "Новости"

Его начали возводить в районе Простоквашино.

Перед закладкой колокольни на строительной площадке прошел молебен. Его провел викарий Ростовской-на-Дону епархии епископ Таганрогский Артемий. На молебене присутствовали жители приморского города и строители.

Согласно проекту, собор будет четырехстолпный крестовокупольный. Материалом здания послужит кирпич. По фасада в качестве декора кирпич оставят неоштукатуренным. Площадь храма Святой Живоначальной Троицы составит около 500 метров. Он вместит в себя до 700 человек.

строительство
религии