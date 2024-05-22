К нашествию саранчи готовятся в Павлодарской области

Для человека это насекомое не несет опасности, но одна стая саранчи может полностью уничтожить весь урожай за считанные часы — она не щадит растения. Прожорливые вредители приходит на поля именно в жару. Поэтому наиболее эффективной мерой для снижения их количества считается химическая обработка.



«Яд доставлен, уже принят. В целом готовность составляет 100%. Мы сейчас ждем прогнозов от фитосанитарного центра по развитию личинок. В связи с перепадами температур их рождение замедляется. После этого будет составлен график, и приступим к обработке против саранчи», — рассказал руководитель отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Павлодарской области Есентай Мурсалимов.



Выделенных денег хватит на приобретение более 3 тыс. литров специального препарата. Отметим, что последний раз нашествие насекомых в Павлодарской области было зафиксировано еще до пандемии.



Ранее сообщалось, что в Туркестанской области обработка земель от саранчи будет проводиться с помощью беспилотников. В этих работах на огромных площадях региона занято свыше 360 человек. Обработку выполняют пешим ходом, на машинах, с помощью самолетов, а теперь — и с беспилотников.



В Атырауской области также ожидается нашествие саранчи. Специалисты предупреждают, что в этом году насекомых будет в три раза больше, чем в прошлом, когда прожорливые налетчики заразили 28 тыс. гектаров. Распылять химикаты планируют и на земле, и с воздуха.