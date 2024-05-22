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Зарплата главного омского синоптика составила 230 тысяч рублей в месяц

Заместители главного прогнозиста получали в прошлом году не меньше 100 тысяч рублей.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные о зарплате руководителя, заместителей и главного бухгалтера за 2023 год. Соответствующая информация появилась на сайте погодного ведомства.

Главный синоптик Омска, начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко зарабатывала в среднем 233 тыс. рублей в месяц.

Заместители Криворучко получали меньше: Елена Амасенок — 192 тыс. рублей в месяц, Николай Данкович — 169 тыс. рублей в месяц, Олег Титарев — 139 тыс. рублей в месяц.

Средняя ежемесячая зарплата главного бухгалтера Обь-Иртышского УГМС в 2023 году составила 145 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы писали, что зарплата ректора СибАДИ Жигадло почти дотянула до уровня ректора ОмГУ Замятина.