Зарплата главного омского синоптика составила 230 тысяч рублей в месяц

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные о зарплате руководителя, заместителей и главного бухгалтера за 2023 год. Соответствующая информация появилась на сайте погодного ведомства.
Главный синоптик Омска, начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко зарабатывала в среднем 233 тыс. рублей в месяц.
Заместители Криворучко получали меньше: Елена Амасенок — 192 тыс. рублей в месяц, Николай Данкович — 169 тыс. рублей в месяц, Олег Титарев — 139 тыс. рублей в месяц.
Средняя ежемесячая зарплата главного бухгалтера Обь-Иртышского УГМС в 2023 году составила 145 тыс. рублей в месяц.
Ранее мы писали, что зарплата ректора СибАДИ Жигадло почти дотянула до уровня ректора ОмГУ Замятина.