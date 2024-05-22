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Сколько стоит билет на ПМЭФ-2024

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая, ФедералПресс. В 2024 году, чтобы стать участником Петербургского экономического форума, надо заплатить 1,35 млн рублей, сообщается на сайте форума.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Пакет “Участник” предоставляет право участия во всех мероприятиях деловой и культурной программ Форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению); доступ в зоны делового общения на площадке Форума (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению)», — говорится на сайте мероприятия.

Кроме того, участнику форума предоставят информационное обеспечение. Скидки на участие в ПМЭФ не предусмотрены.

Напомним, в 2022 году участие в ПМЭФ обходилось в 960 тыс. рублей. В 2023 году можно было купить билет за 1,272 млн рублей.