Сколько стоит билет на ПМЭФ-2024

«Пакет “Участник” предоставляет право участия во всех мероприятиях деловой и культурной программ Форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению); доступ в зоны делового общения на площадке Форума (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению)», — говорится на сайте мероприятия.
Кроме того, участнику форума предоставят информационное обеспечение. Скидки на участие в ПМЭФ не предусмотрены.
Напомним, в 2022 году участие в ПМЭФ обходилось в 960 тыс. рублей. В 2023 году можно было купить билет за 1,272 млн рублей.