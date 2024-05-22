Сколько стоит билет на ПМЭФ-2024

«Пакет “Участник” предоставляет право участия во всех мероприятиях деловой и культурной программ Форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению); доступ в зоны делового общения на площадке Форума (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению)», — говорится на сайте мероприятия.