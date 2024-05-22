На что жалуются производители тепличной клубники

«Тепличники внедряют новые технологии, стандарты, расширяют производства. Мы сейчас вместе готовим концепцию развития тепличных хозяйств страны. Но есть проблема, которая повторяется из года в год, — рынок сбыта. Как только мы начинаем собирать урожай, падает цена. А мы уже вскоре будем готовы покрыть в сезон всю потребность Казахстана по огурцам. Нам нужно всего 2−3 месяца, чтобы сбыть урожай в полном объеме, без наплыва на рынок тепличных овощей и ягод из соседних стран».