Как нанять трудовых мигрантов в Казахстане и не нарваться на штраф

Штрафы из-за мигрантов
Житель Астаны Нурлан Жакиянов рассказал Sputnik Казахстан, что был оштрафован, хотя, казалось бы, все делал по закону.
У него семейный бизнес — вместе с супругой Нурлан Жакиянов открыл магазин. В этом году они решили расширить его — выпекать тандырный хлеб прямо в магазине. Для этого пригласили двух граждан соседней страны, также оформили все разрешительные документы.
«Я получил все разрешения и зарегистрировал на себя двух парней. Мы прописали их в доме. Оказалось, что в таком случае они должны работать только в доме. Например, если дома будет поваром, то есть они будут оказывать услугу только мне. Требования закона таковы. А регистрация на имя частного предпринимателя не предусмотрена законом. Регистрируют только на физическое лицо».
Через некоторое время в магазин наведались сотрудники правоохранительных органов и выписали штраф — за то, что трудовые мигранты работают в магазине.
«Двоих парней, которые работали в магазине, оштрафовали на 93 000 тенге каждого. Меня оштрафовали как физическое лицо на 15 месячных расчетных показателей, то есть на 55 380 тенге. У них нет денег, все оплатил сам. Таким образом понесли убыток примерно на 250 тысяч тенге», — рассказал Жакиянов.
Что говорят юристы
По закону рабочая сила из стран Центральной Азии может быть использована только в домашнем хозяйстве физического лица.
«В разрешительном документе так и пишется. Он называется “Разрешение на работу в домашнем хозяйстве физического лица”. Поэтому люди, получившие такое разрешение, не могут работать на юридическое лицо, в крестьянских хозяйствах и других объектах предпринимательства. Разрешается помогать только по дому. Можете привлекать для работы по саду, по строительству, но только в домашнем хозяйстве. А выпечка тандырного хлеба — это бизнес. Поэтому оштрафовали».
При этом также возможно оформить иностранную рабочую силу на имя индивидуального предпринимателя. Такое разрешение предоставляется один раз в год — только по квоте.
«Конечно, стоимость такого разрешения и налог высокие. Если физические лица будут платить 1 МРП в месяц (3 692 тенге), то налоги за разрешение, выдаваемое по квоте, будут намного выше. Чтобы его получить, нужно написать заявление в акимат. Затем комиссия в конце года определит квоту», — пояснили специалисты.
Какие штрафы могут выписать казахстанским работодателям
Согласно статье 517 Кодекса об административных правонарушениях, если деятельность, осуществляемая иностранцем или лицом без гражданства, не соответствует целям, указанным в визе, налагается штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, то есть 92 300 тенге. В случае не наложения штрафа применяется административный арест на срок до 10 суток или выдворение из Казахстана.
А статья 519-я предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства о привлечении иностранной рабочей силы и мигрантов. Согласно статье, работодатель будет оштрафован за привлечение иностранного работника к работе, не соответствующей должности, указанной в разрешении местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы:
- для физических лиц — 30 МРП (110 760 тенге);
- для должностных лиц — 50 МРП (184 600 тенге);
- субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям — 100 МРП (369 200 тенге);
- субъектам среднего предпринимательства — 200 МРП (738 400 тенге);
- субъектам крупного предпринимательства — 700 МРП (2 584 400 тенге);
Напомним, в Казахстане ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Житель Астаны Нурлан Жакиянов был оштрафован во время его проведения.