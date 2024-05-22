Как нанять трудовых мигрантов в Казахстане и не нарваться на штраф

«Я получил все разрешения и зарегистрировал на себя двух парней. Мы прописали их в доме. Оказалось, что в таком случае они должны работать только в доме. Например, если дома будет поваром, то есть они будут оказывать услугу только мне. Требования закона таковы. А регистрация на имя частного предпринимателя не предусмотрена законом. Регистрируют только на физическое лицо».