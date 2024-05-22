Алкоголь подорожает в Беларуси — МАРТ принял постановления

В начале года ведомство сообщило об изменении ставок акцизов. Текущее подорожание в МАРТ объяснили в том числе ростом затрат.
«С учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2024 года и роста материальных затрат МАРТ приняты постановления, предусматривающие изменение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию».
В МАРТ уточнили, что данные постановления вступают в силу после их официального опубликования.
Предельная минимальная отпускная цена (без НДС) на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии теперь составит 4,42 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов. На алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов (за 0,5 литра крепостью 40 процентов, без НДС) — 7,23 рубля.
Спирт
Предельная минимальная отпускная цена на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) — составит 23,38 рубля за декалитр.
На спирт этиловый ректификованный для выпуска алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) — 26,52 рубля за декалитр.
На спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) ставка определена в размере 98,22 рубля за декалитр.