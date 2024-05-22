Алкоголь подорожает в Беларуси — МАРТ принял постановления

Предельная минимальная отпускная цена (без НДС) на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии теперь составит 4,42 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов. На алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов (за 0,5 литра крепостью 40 процентов, без НДС) — 7,23 рубля.