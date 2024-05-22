В Шымкенте построят металлургический завод

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и председатель правления компании «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» Лю Юньминь подписали меморандум о строительстве в городе металлургического завода. Меморандум заключен в рамках договоренностей, достигнутых по итогам предыдущей встречи. На минувшей неделе глава мегаполиса ознакомил инвесторов с индустриальной зоной «Темір», на территории которой планируется построить предприятие, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акима.
«Во время реализации проекта компания инвестирует в экономику города 1 млрд 750 млн долларов и откроет тысячу новых рабочих мест. Металлургический завод построят в течение пяти лет, в три этапа. Ежегодная производственная мощность составит 5 млн тонн. На предприятии будут использованы самые передовые в мире технологии, обеспечивающие экологическую безопасность», — сообщили в акимате.
Глава мегаполиса поблагодарил руководство компании за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие промышленной отрасли. Он также отметил готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта, в том числе в подведении необходимой инфраструктуры. Зарубежные инвесторы отметили, что на сегодня в Шымкенте созданы все условия для привлечения инвестиций. В случае успешного запуска завода он намерены реализовать и несколько других проектов.
Компании «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» входит в состав крупнейшей корпорации «Jiangsu Coastal Steel Group Co., Ltd», которая имеет большой опыт в производстве и международной торговле сталью.
Напомним, также в городе реализуется проект по строительству парогазовой установки мощностью до 500 МВт. Инвестиционный проект, стоимостью около 700 млн долларов направлен на обеспечение населения города качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением. Помимо этого, крупная турецкая компания «Alarko Holding» ведет строительство тепличного комплекса нового формата. Инвестпроект стоимостью 650 млн долларов будет способствовать поэтапному созданию 2 тыс. новых рабочих мест на общей площади 500 га, развитию продовольственной безопасности и тепличного бизнеса.