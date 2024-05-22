В Шымкенте построят металлургический завод

Глава мегаполиса поблагодарил руководство компании за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие промышленной отрасли. Он также отметил готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта, в том числе в подведении необходимой инфраструктуры. Зарубежные инвесторы отметили, что на сегодня в Шымкенте созданы все условия для привлечения инвестиций. В случае успешного запуска завода он намерены реализовать и несколько других проектов.