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В Перми на месте культурного наследия у Северной дамбы построят жилой комплекс

Перед началом строительства предстоит провести археологические раскопки и обеспечить сохранность находок.

Источник: Reuters

В Перми планируют построить жилой комплекс на ул. Достоевского, земельный участок 17. На этой территории находится объект археологического наследия «Пермь губернская, поселение». Площадь застройки составит более 1,6 тыс. кв. метров.

Краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия согласовала акт историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности находок на территории застройки. Они могут быть частично скрыты в земле. Это требует произвести археологические раскопки. В культурном слое территории преобладают материалы, относящиеся к XVIII—XIX вв.екам.

До начала земляных работ по строительству жилого комплекса необходимо провести археологические раскопки на всей площади будущей застройки и благоустройства. В случае угрозы сохранности объектов археологического наследия городские власти имеют право остановить строительные работы.

Большая часть территории под будущую застройку заросла бурьяном и дикой порослью деревьев, на ее поверхности находится современный строительный и бытовой мусор. В одном из углов участка сохранился частично разрушенный деревянный дом.

Согласно предоставленной заказчиком документации, на земельном участке проектируется строительство жилого дома с подземной автостоянкой и благоустройство территории. Проведение земляных работ планируется по всей площади участка.

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