В Перми на месте культурного наследия у Северной дамбы построят жилой комплекс

Краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия согласовала акт историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности находок на территории застройки. Они могут быть частично скрыты в земле. Это требует произвести археологические раскопки. В культурном слое территории преобладают материалы, относящиеся к XVIII—XIX вв. екам.