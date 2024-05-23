В Перми на месте культурного наследия у Северной дамбы построят жилой комплекс

В Перми планируют построить жилой комплекс на ул. Достоевского, земельный участок 17. На этой территории находится объект археологического наследия «Пермь губернская, поселение». Площадь застройки составит более 1,6 тыс. кв. метров.
Краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия согласовала акт историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности находок на территории застройки. Они могут быть частично скрыты в земле. Это требует произвести археологические раскопки. В культурном слое территории преобладают материалы, относящиеся к
Большая часть территории под будущую застройку заросла бурьяном и дикой порослью деревьев, на ее поверхности находится современный строительный и бытовой мусор. В одном из углов участка сохранился частично разрушенный деревянный дом.
Согласно предоставленной заказчиком документации, на земельном участке проектируется строительство жилого дома с подземной автостоянкой и благоустройство территории. Проведение земляных работ планируется по всей площади участка.