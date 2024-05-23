Мэрия запускает волну

Один из собеседников «Ъ-Приволжье» назвал «профанацией» такую программу расселения без крупнейшего района города. По его словам, на Автозаводе еще много старого фонда, и получается, что территориальный принцип программы будет нивелирован: дом, который будет строиться в Автозаводском районе, отдадут под переселение жителей из других районов, что вызовет их недовольство. Однако в администрации Нижнего Новгорода решили, что ни одного аварийного дома на Автозаводе нет. В ноябре прошлого года в районе были сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома на 382 квартиры, куда власти заселили нуждающиеся семьи, в том числе жителей девятиэтажки на улице Краснодонцев, признанной аварийной после взрыва газа в 2020 году.