Мэрия запускает волну

В Нижнем Новгороде началась реализация муниципальной программы по расселению аварийного жилого фонда и строительству новых многоквартирных домов. На днях будут подписаны контракты с победителями первых конкурсов. Как выяснил «Ъ-Приволжье», право спроектировать и построить многоквартирный жилой дом на Садовой улице в Автозаводском районе за 680 млн руб. получило ООО «Вира». Эта компания входит в группу «Жилстрой-НН», которая традиционно занимается жилой застройкой Автозавода.
В Приокском районе конкурс на проектирование и строительство 12-этажного дома на улице 40 лет Победы в конкурентной борьбе с московскими застройщиками выиграло ООО «КМК-Строй Инжиниринг». Эта нижегородская компания также работает на восстановлении объектов в подшефном Харцызске в ДНР. По условиям договора новое жилье нужно сдать в экплуатацию до конца 2025 года.
Несостоявшийся тендер по строительству многоквартирного дома в Сормовском районе на улице Зайцева будет проводиться повторно.
Презентуя программу в областном заксобрании, вице-мэр Нижнего Новгорода Денис Скалкин рассказал, что в 2024—2028 годах необходимо расселить 225 аварийных домов на 3 тыс. квартир. При этом в мэрии декларируют принцип «сохранения привычной среды обитания» для жителей расселяемых домов — они остаются жить в своих районах, и в каждом нужно построить от одного до шести новых многоквартирных домов. «Мы проанализировали в каждом районе метраж аварийного фонда (аварийные дома, признанные таковыми в период 2017—2022 годов), и ориентировочно, по нашим расчетам, в Нижнем Новгороде надо построить 21 многоквартирный дом», — сообщил Денис Скалкин, пояснив, что вся квартирография новых домов будет проектироваться под расселенцев.
По словам чиновника, администрация Нижнего Новгорода попросила региональный инвестиционный совет и штаб по строительству выделить 19 земельных участков, из них семь участков в заречной части города получили необходимые согласования.
По остальным территориям решений региональный штаб пока не принял, изучая потребности в социальной инфраструктуре и возможность их альтернативной застройки в рамках проектов КРТ. Однако успешность муниципальной программы расселения во многом будет зависеть от того, предоставит ли правительство региона необходимые участки городу.
Председатель комитета заксобрания по градразвитию Василий Суханов заметил, что при внутриквартальном расселении не должны действовать применяемые минградом ограничения в зависимости от количества мест в школах и детсадах. «Новые люди там ниоткуда не берутся, те же жители водят своих детей, мы просто несколько увеличиваем плотность их проживания», — заметил депутат. Он также подчеркнул, что надо увеличивать площади представляемых городу земельных участков, чтобы администрация вела не точечную застройку по одному дому, а стремилась делать микрорайоны.
В четырехлетнюю программу расселения аварийного фонда вошли все районы Нижнего Новгорода, кроме самого большого — Автозаводского. Это вызывает вопросы у некоторых его представителей в депутатском корпусе.
Один из собеседников «Ъ-Приволжье» назвал «профанацией» такую программу расселения без крупнейшего района города. По его словам, на Автозаводе еще много старого фонда, и получается, что территориальный принцип программы будет нивелирован: дом, который будет строиться в Автозаводском районе, отдадут под переселение жителей из других районов, что вызовет их недовольство. Однако в администрации Нижнего Новгорода решили, что ни одного аварийного дома на Автозаводе нет. В ноябре прошлого года в районе были сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома на 382 квартиры, куда власти заселили нуждающиеся семьи, в том числе жителей девятиэтажки на улице Краснодонцев, признанной аварийной после взрыва газа в 2020 году.
Вероятно, поэтому в мэрии считают, что текущие планы по расселению в Автозаводском районе исполнены.