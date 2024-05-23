Транскаспийский маршрут: Казахстан и Литва готовы к расширению грузоперевозок

В Посольстве Казахстана состоялся казахско-литовский бизнес-форум с участием Министра транспорта Республики Казахстан Марата Карабаева, Вице-министра транспорта и коммуникаций ЛР Юлиуса Скачкаускаса, руководителей Конфедерации промышленников Литвы, морских портов Актау, Курык и Клайпеда, а также представителей крупных железнодорожных и автомобильных перевозчиков двух стран.
Открывая бизнес-форум Посол Тимур Уразаев отметил, что развитие транзитно-транспортного потенциала Казахстана является неотъемлемой частью масштабных экономических реформ, проводимых правительством нашей страны в последние годы. Он также подчеркнул важность мероприятия для дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран.
М. Карабаев рассказал о проводимой работе по увеличению грузоперевозок по направлению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в том числе через морские порты Актау и Курык, благодаря чему по итогам 4 месяцев текущего года объём перевозок по данному маршруту вырос на 15%. Показатель пропуска грузового автотранспорта через порт Курык вырос на 34% и на 27% контейнеров в порту Актау. В текущем году планируется провести дноуглубление порта Курык для обеспечения достаточной глубины для захода судов. Казахстанский министр пригласил литовских инвесторов к совместной реализации инфраструктурных проектов.
Ю. Скачкаускас выразил заинтересованность Литвы в наращивании объёмов грузоперевозок через ТМТМ. Он отметил, что вступление в прошлом году литовской национальной железнодорожной компании «LTG Cargo» в Международную Ассоциацию «ТМТМ» открывает новые возможности для увеличения объёма грузоперевозок между Казахстаном и Литвой.
На мероприятии, организованном при содействии почётных консулов Казахстана в Литве, также были представлены возможности морских портов Актау, Курык и Клайпеда. После официальной части бизнес-форум продолжился в формате B2B-переговоров между казахстанскими и литовскими предприятиями.
В этот же день главы профильных министерств Казахстана и Литвы Марат Карабаев и Мариус Скуодис подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, направленный на рост интеграции транспортных связей и повышению эффективности перевозок.