Транскаспийский маршрут: Казахстан и Литва готовы к расширению грузоперевозок

М. Карабаев рассказал о проводимой работе по увеличению грузоперевозок по направлению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в том числе через морские порты Актау и Курык, благодаря чему по итогам 4 месяцев текущего года объём перевозок по данному маршруту вырос на 15%. Показатель пропуска грузового автотранспорта через порт Курык вырос на 34% и на 27% контейнеров в порту Актау. В текущем году планируется провести дноуглубление порта Курык для обеспечения достаточной глубины для захода судов. Казахстанский министр пригласил литовских инвесторов к совместной реализации инфраструктурных проектов.