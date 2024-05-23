В Волгоградской области начали работу новые объекты летнего отдыха

Новые туристические локации готовы принять гостей с самого начала летнего сезона.
В частности, в Ленинском районе активными темпами развиваются турпроекты, предназначенные для семейного отдыха. В экоотеле «Летучая рыба» для отдыхающих с детьми функционирует новая детская площадка, на территории которой оборудованы песочница, качели, беседка и спортсооружения.
В Волгограде начала работу панорамная терраса «Собрание 360» на проспекте Жукова, с которой открывается красочный вид на многие достопримечательности города-героя.
Повысить туристическую привлекательность города-спутника Волгограда Волжского призван проект, направленный на комплексное благоустройство городских пляжей.
Отметим, что в Волгоградской области выстроена комплексная работа по совершенствованию инфраструктуры туриндустрии. Эту сферу губернатор Андрей Бочаров обозначил в качестве одной из точек экономического роста региона.