В Волгоградской области начали работу новые объекты летнего отдыха

В частности, в Ленинском районе активными темпами развиваются турпроекты, предназначенные для семейного отдыха. В экоотеле «Летучая рыба» для отдыхающих с детьми функционирует новая детская площадка, на территории которой оборудованы песочница, качели, беседка и спортсооружения.