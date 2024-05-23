Цена на новом аукционе на плавбазу «Владивосток-2000» снижена в 2 раза

Правительство Российской Федерации вновь выставляет на продажу один из самых крупных в мире плавучих заводов — «Владивосток-2000». После неудачной попытки продажи в апреле, когда стартовая цена составляла более 2,1 миллиарда рублей и не было подано ни одной заявки, цена была существенно снижена — до 846 миллионов рублей. Новый аукцион запланирован на 19 июня, а приём заявок продлится до 16 июня, как указано в документации торгов.
«Владивосток-2000», который был принудительно обращён в собственность государства после судебного разбирательства с бизнесменом Дмитрием Дремлюгой и другими физическими и юридическими лицами, имеет богатую историю. Судно было построено в японском городе Йокогама в 1980 году как нефтяной танкер, но со временем было переоборудовано в рыбоперерабатывающий завод, способный обрабатывать до двух тысяч тонн рыбы в сутки.
Судно обладает впечатляющими размерами: длиной в 228,6 метра, шириной в 32,2 метра и высотой в 19 метров. Его чистая вместимость составляет 14810 тонн, а дедвейт — 36484 тонны. Скорость судна достигает 15 узлов. Ранее принадлежавшее компании «Пасифик Марин Тролерз», судно было связано с Дмитрием Дремлюгой, известным приморским олигархом, который попал под судебное преследование. Арбитражный суд Приморского края по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Дремлюги 17,4 миллиарда рублей.
На данный момент «Владивосток-2000» приписан к порту Находка и пришвартован во Владивостоке, ожидая нового владельца, который сможет использовать его уникальные возможности для рыбной переработки.