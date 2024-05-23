Цена на новом аукционе на плавбазу «Владивосток-2000» снижена в 2 раза

Правительство Российской Федерации вновь выставляет на продажу один из самых крупных в мире плавучих заводов — «Владивосток-2000». После неудачной попытки продажи в апреле, когда стартовая цена составляла более 2,1 миллиарда рублей и не было подано ни одной заявки, цена была существенно снижена — до 846 миллионов рублей. Новый аукцион запланирован на 19 июня, а приём заявок продлится до 16 июня, как указано в документации торгов.