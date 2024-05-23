Рассмотрение апелляции по делу «крабовой империи» Олега Кана отложено

Иск был подан Генпрокураторой к сахалинскому бизнесмену Олегу Кану, членам его семьи и сахалинскому благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению ведомства, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.