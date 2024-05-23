Рассмотрение апелляции по делу «крабовой империи» Олега Кана отложено

Пятый арбитражный апелляционный суд пока не принял решение по апелляционным жалобам, поданным на решение Арбитражного суда о взыскании по иску Генпрокуратуры РФ с ряда сахалинских рыбопромысловых компаний и связанных с ними лиц почти 359 млрд рублей. Рассмотрение апелляций перенесено на 13 июня, сообщает ИА PrimmaMedia.
Иск был подан Генпрокураторой к сахалинскому бизнесмену Олегу Кану, членам его семьи и сахалинскому благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению ведомства, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.
Всего Генпрокуратура подала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам, общие претензии по ним, составляют 376 млрд рублей.
22 мая Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Приморского края о возвращении встречного иска, поданного ответчиками по иску Генпрокуратуры о взыскании с ряда приморских рыбопромысловых компаний и связанных с ними лиц 17,4 млрд рублей.