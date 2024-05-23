Разница в зарплатах мужчин и женщин в Казахстане

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата работников по стране составляла 322,8 тысячи тенге — на 20% больше, чем годом ранее.
В том числе зарплата мужчин достигла 361,5 тысячи тенге (плюс 22,3%), зарплата женщин — 285,7 тысячи тенге (плюс 16,4%).
Причем заработная плата мужчин была выше средней заработной платы в целом на 12%, заработная плата женщин — напротив, ниже на 11,5%.
Наибольший разрыв — более 70% — в Атырауской и Мангистауской областях.
Наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.
Женщины больше всего получали в Алматы, а также в Атырауской и Улытауской областях.
Наименьшие заработные платы у мужчин были отмечены в Жетысуской области (231,2 тысячи тенге), у женщин — в Северо-Казахстанской области (223,8 тысячи тенге).