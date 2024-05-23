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Разница в зарплатах мужчин и женщин в Казахстане

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Мужчины в Казахстане получают зарплаты в среднем на 27% больше, чем женщины на аналогичных позициях, сообщает Finprom.kz.

Источник: Sputnik.kz

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата работников по стране составляла 322,8 тысячи тенге — на 20% больше, чем годом ранее.

В том числе зарплата мужчин достигла 361,5 тысячи тенге (плюс 22,3%), зарплата женщин — 285,7 тысячи тенге (плюс 16,4%).

Причем заработная плата мужчин была выше средней заработной платы в целом на 12%, заработная плата женщин — напротив, ниже на 11,5%.

Наибольший разрыв — более 70% — в Атырауской и Мангистауской областях.

Наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.

Женщины больше всего получали в Алматы, а также в Атырауской и Улытауской областях.

Наименьшие заработные платы у мужчин были отмечены в Жетысуской области (231,2 тысячи тенге), у женщин — в Северо-Казахстанской области (223,8 тысячи тенге).

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