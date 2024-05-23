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В Омске с четвёртой попытки продали здание бывшей психиатрической больницы

Его выкупил предприниматель Евгений Портнов.

Источник: torgi.gov.ru

В Омске завершились торги по продаже здания бывшей психиатрической больницы на улице Лагоды в Ленинском округе. Ранее здание выставляли на продажу четыре раза даже без объявления начальной цены.

Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Евгений Портнов. Он предложил за здание самую большую сумму — 5 310 000 рублей. Всего в аукционе участвовало 16 организаций и предпринимателей.

Здание больницы было построено в 1963 году и находилось в федеральной собственности до 2020 года. Часть помещений пустует уже более 20 лет.

Имущественный комплекс включает в себя трёхэтажное здание площадью 1 998,1 квадратных метров, где располагался административный корпус и столовая, и одноэтажное здание площадью 215,8 «квадратов», где было овощехранилище.

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