В Омске с четвёртой попытки продали здание бывшей психиатрической больницы

В Омске завершились торги по продаже здания бывшей психиатрической больницы на улице Лагоды в Ленинском округе. Ранее здание выставляли на продажу четыре раза даже без объявления начальной цены.

Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Евгений Портнов. Он предложил за здание самую большую сумму — 5 310 000 рублей. Всего в аукционе участвовало 16 организаций и предпринимателей.

Здание больницы было построено в 1963 году и находилось в федеральной собственности до 2020 года. Часть помещений пустует уже более 20 лет.