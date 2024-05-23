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В Башкирии управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей за плохое содержание двух домов

Белорецкая межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Прокуратура установила, что управление двумя многоквартирными домами, расположенными на улицах Овчаренко и Карла Маркса, осуществляет компания «Жилкоммунсервис». Благодаря надзорным мероприятиям удалось установить ненадлежащее содержание общедомового имущества. В домах неисправны отопительные приборы, имеются следы протечек и промерзания, разрушился штукатурный слой стен и потолка, а также произошло отслоение рубероида мягкой кровли.

В связи с этим прокуратура привлекла к административной ответственности управляющую компанию. Ей назначили штраф в размере 125 тысяч рублей, в адрес руководителя внесли представление.

Сейчас часть нарушений устранили, ситуация находится на контроле ведомства.

ЖКХ
штрафы