Обманывают военных: Банк России предупредил о новой схеме мошенничества.

Телефонные аферисты звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 тысяч рублей — размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.