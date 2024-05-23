Обманывают военных: Банк России предупредил о новой схеме мошенничества.

Мошенники стали обманывать военнослужащих и их родных. Банк России предупредил о новой адаптации популярной легенды про «безопасный» счет.
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Телефонные аферисты звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 тысяч рублей — размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.
Чтобы деньги не списали, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем средства обещают вернуть.
Получив деньги, телефонные аферисты исчезают.
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ?
Если вам поступил подозрительный звонок, прервите разговор.
Не забывайте, что «безопасных» («специальных») счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им.
По всем вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на официальном сайте и на обороте платежной карты.