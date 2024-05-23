Алкоголь дорожает в Беларуси

В Беларуси подорожает алкогольная продукция. Это регламентирует соответствующие постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 36 от 15 мая 2024-го), сообщает пресс-служба ведомства.
В МАРТ пояснили, что в Беларуси меняются предельные минимальные цены на алкоголь. В министерстве указали, что изменение принято с учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2024-го, а также роста материальных затрат.
В частности, составит 23,38 белорусского рубля за декалитр предельная минимальная отпускная цена этилового спирта-сырца из пищевого сырья, который отпущен организациям Беларуси для производства этилового ректификованного спирта (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС).
А предельная минимальная отпускная цена на спирт для производства алкогольной продукции, лекарств, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза) поднимается до 26,52 белрубля за декалитр.
Предельная минимальная отпускная цена этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) будет составлять 98,22 белрубля за декалитр.
Еще предельную минимальную отпускную цену (без НДС) на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии подняли до 4,42 белрубля за 0,7 литра крепостью 18%. А на алкогольные напитки крепостью свыше 28% (за 0,5 литра крепостью 40%, без НДС) — 7,23 белрубля.
Постановление МАРТ вступило в силу после опубликования.