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Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом России

Всего было 2300 заявок.

Источник: Аргументы и факты

Министерство промышленности и торговли РФ назвало победителей конкурса «Торговля России». Всего было 2300 заявок, которые рассматривало специальное жюри. При этом два представителя донского региона стали победителями.

В номинации «Лучший торговый город» победителем был признан город Ростов-на-Дону.

«Это высокая оценка на федеральном уровне, которая подтверждает, что донская столица не только имеют яркую историю и самобытные традиции купеческого города, но и сегодня остается динамично развивающимся и перспективным в сфере торговли городом», — пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

А находящийся в донской столице фудмолл «Мануфактура» стал единственным победителем в номинации «Лучший объект фаст-фуда». Заведение было открыто летом 2022 года.

торговля