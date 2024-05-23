Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом России

«Это высокая оценка на федеральном уровне, которая подтверждает, что донская столица не только имеют яркую историю и самобытные традиции купеческого города, но и сегодня остается динамично развивающимся и перспективным в сфере торговли городом», — пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.