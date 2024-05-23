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УФАС Приангарья внесло в чёрный список охранное предприятие «Спарта+»

Охранное предприятия ООО «Спарта+» на два года внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло Управление ФАС России по Иркутской области. Причиной стало неисполнение компанией своих обязательств, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Источник: УФАС по Иркутской области

«Спарта+» получила контракты на охрану школы в посёлке Молодёжном, двух школ в Хомутово, больниц в Зиме и Усть-Илимске, здания УФНС России по Иркутской области и техникума в Ангарске. За два месяца фирма не исполнила семь контрактов на более девяти миллионов рублей. На постах охраны во вверенных компании объектах не было достаточного количества сотрудников, при срабатывании сигнализации на объектах представители агентства ни разу не приезжали. Обоснованных доказательств невозможности исполнения контрактов «Спарта+» не предоставила.

Фирму признали злостным нарушителем и внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

ФАС