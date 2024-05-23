УФАС Приангарья внесло в чёрный список охранное предприятие «Спарта+»

«Спарта+» получила контракты на охрану школы в посёлке Молодёжном, двух школ в Хомутово, больниц в Зиме и Усть-Илимске, здания УФНС России по Иркутской области и техникума в Ангарске. За два месяца фирма не исполнила семь контрактов на более девяти миллионов рублей. На постах охраны во вверенных компании объектах не было достаточного количества сотрудников, при срабатывании сигнализации на объектах представители агентства ни разу не приезжали. Обоснованных доказательств невозможности исполнения контрактов «Спарта+» не предоставила.