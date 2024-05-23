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Министр строительства Ростовской области рассказал, почему в регионе пустует половина квартир в новостройках

Министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров объяснил большое количество нераспроданных квартир в Ростовской области различными подходами к продаже со стороны застройщиков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

— Кто-то намерено часть жилья оставляет нераспроданной на момент ввода в эксплуатацию, что позволяет им затем повысить стоимость квадратного метра. Некоторые застройщики, наоборот, убеждены, что на момент ввода должно быть распродано 100 процентов квартир, — сказал Сильвестров во время пресс-конференции в «Интерфаксе».

Он уточнил, что его ведомство не проводило дополнительной аналитики по этому поводу. По его словам, в Краснодарском крае не распродано 80 процентов квартир в новостройках.

Ранее мы писали, что доля нераспроданных квартир в новых домах Ростовской области составляет около 50%.

недвижимость