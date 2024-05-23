Министр строительства Ростовской области рассказал, почему в регионе пустует половина квартир в новостройках

— Кто-то намерено часть жилья оставляет нераспроданной на момент ввода в эксплуатацию, что позволяет им затем повысить стоимость квадратного метра. Некоторые застройщики, наоборот, убеждены, что на момент ввода должно быть распродано 100 процентов квартир, — сказал Сильвестров во время пресс-конференции в «Интерфаксе».