Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ узнали о критических неисправностях 300 самолетов Boeing

Около 300 пассажирских самолетов американской авиастроительной компании Boeing, используемых авиакомпаниями United и American Airlines, имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву авиасудна в воздухе. Об этом сообщила 23 мая газета Daily Mail со ссылкой на уведомление Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Источник: FLICKR (CC BY-SA 2.0)

Отмечается, что компанию Boeing предупредили о «электростатическом разряде» или риске статического электричества возле топливных баков центрального крыла на модели 777, что, по мнению FAA, может привести к «воспламенению внутри топливного бака» и взрыву.

Ведомство сообщило об этой проблеме в марте и потребовало, чтобы Boeing и другие сторонние эксперты ответили на его запрос до 9 мая, но пока не ясно, сделала ли компания это.

По прогнозам, исправление уязвимости на 292 уязвимых самолетах обойдется компании Boeing, чья рыночная капитализация составляет $113,53 млрд, в менее чем в $698 тыс.

«Несмотря на публичные заявления руководителей Boeing, у авиапроизводителя нет культуры безопасности», — заявил бывший инженер по качеству в этой компании Сэм Салепур в сенате США во время открытых слушаний в прошлом месяце.

По его утверждениям, он видел, как рабочие Boeing использовали неправильные и непроверенные методы для центровки деталей в модели лайнеров 777.

В середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.

В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру.

Так, 21 мая два человека погибли и более 120 пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Самолет Boeing 777 попал сильную турбулентность и сел в Бангкоке.

До этого, 8 апреля, сообщалось, что у самолета Boeing 737−800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.

8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.

экономика