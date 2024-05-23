СМИ узнали о критических неисправностях 300 самолетов Boeing

Отмечается, что компанию Boeing предупредили о «электростатическом разряде» или риске статического электричества возле топливных баков центрального крыла на модели 777, что, по мнению FAA, может привести к «воспламенению внутри топливного бака» и взрыву.
Ведомство сообщило об этой проблеме в марте и потребовало, чтобы Boeing и другие сторонние эксперты ответили на его запрос до 9 мая, но пока не ясно, сделала ли компания это.
«Несмотря на публичные заявления руководителей Boeing, у авиапроизводителя нет культуры безопасности», — заявил бывший инженер по качеству в этой компании Сэм Салепур в сенате США во время открытых слушаний в прошлом месяце.
По его утверждениям, он видел, как рабочие Boeing использовали неправильные и непроверенные методы для центровки деталей в модели лайнеров 777.
В середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.
Так, 21 мая два человека погибли и более 120 пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Самолет Boeing 777 попал сильную турбулентность и сел в Бангкоке.
До этого, 8 апреля, сообщалось, что у самолета Boeing 737−800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.
8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.