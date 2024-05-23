Россияне купили китайские автомобили на рекордную сумму

До этого стало известно, что рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России по итогам второго месяца весны возглавила Lada Granta, продажи которой в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров (+5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). На второй строчке оказалась Lada Vesta с показателем в 13,3 тыс. экз. и китайский кроссовер Haval Jolion с 6,1 тыс. экз. Также в топ-5 вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятке лучших оказались иномарки Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.