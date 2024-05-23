Суд поддержал Пермское УФАС в споре с недобросовестным подрядчиком по содержанию кладбищ

Из-за срыва работ по благоустройству кладбищ заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта и направил в Пермское УФАС обращение о включении ООО «ГСК “НорСтрой”» в реестр недобросовестных поставщиков. Пермское УФАС пришло к выводу, что подрядчик уклонился от исполнения контракта без объективных причин. В связи с этим в январе 2024 года антимонопольное ведомство решило включить сведения о компании и его единственном учредителе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Не согласившись с решением УФАС, ООО «ГСК “НорСтрой”» пыталось оспорить его в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного органа.