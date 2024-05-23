Суд поддержал Пермское УФАС в споре с недобросовестным подрядчиком по содержанию кладбищ

Ранее компания сорвала исполнение контракта по содержанию двух кладбищ.
Как установило Пермское УФАС, в 2023 году между МКУ «Пермблагоустройство» и ООО «ГСК “НорСтрой”» был заключен контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства объектов ритуального назначения (мест захоронения на кладбищах «Заозерское» и «Северное») на сумму 16 млн руб. Подрядчик должен был провести валку деревьев, корчевку пней и вывезти древесину с территорий кладбищ к концу прошлого года, чтобы подготовить 20 га площадей для захоронения умерших и устройства проездов между кварталами.
Обязательства, предусмотренные условиями контракта, не были выполнены в установленный срок. В свое оправдание подрядчик сообщил, что не получил от заказчика информацию о том, какие именно деревья нужно срубить, из-за чего якобы и не смог выполнить работы. Между тем кладбища не относятся к особо охраняемым территориям, поэтому производить выборочную санитарную рубку зеленых насаждений не требовалось, к тому же заказчик четко обозначил цель — полностью очистить указанные территории от древесной растительности.
Из-за срыва работ по благоустройству кладбищ заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта и направил в Пермское УФАС обращение о включении ООО «ГСК “НорСтрой”» в реестр недобросовестных поставщиков. Пермское УФАС пришло к выводу, что подрядчик уклонился от исполнения контракта без объективных причин. В связи с этим в январе 2024 года антимонопольное ведомство решило включить сведения о компании и его единственном учредителе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Не согласившись с решением УФАС, ООО «ГСК “НорСтрой”» пыталось оспорить его в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного органа.