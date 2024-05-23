Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,79 тенге, евро — 478,77 тенге, рубля — 4,9 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 441 тенге, продажи — 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 478 тенге, продажи — 484 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,82 тенге, продажи — 4,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 442,5 тенге, продажи — 444,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 478,5 тенге, продажи — 482,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,85 тенге, продажи — 4,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 443 тенге, продажи — 444 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 480 тенге, продажи — 483 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,84 тенге, продажи — 4,88 тенге.