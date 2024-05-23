Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 23 мая 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.