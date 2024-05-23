Розничные продажи в Казахстане перевалили за 5 триллионов тенге

Доля розницы в общем объёме внутренней торговли растёт второй год подряд, в текущем году она составила 31,5%, против 29,9% за январь-апрель 2023 года.
В региональном разрезе почти треть всего объёма розничной торговли за январь-апрель 2024 года пришлась лишь на Алматы: 1,7 трлн тг. Следом идут Астана и Карагандинская область: 668,7 млрд и 427,6 млрд тг соответственно. Значительные объёмы пришлись также на Восточно-Казахстанскую область (327,1 млрд тг), Шымкент (255,3 млрд тг) и Актюбинскую область (222,4 млрд тг).
Наименьшие объёмы розничной торговли пришлись на Улытаускую (31,2 млрд тг), Жетысускую (77 млрд тг) и Туркестанскую (80,8 млрд тг) области.
Стоит отметить, что объём продаж в денежном выражении за год вырос во всех регионах РК.
В разрезе размерности предприятий и каналов реализации самый большой рост объёма розничной торговли показали малые предприятия: сразу на 30,5% в денежном выражении, до 2,1 трлн тг. Следом идут средние предприятия: рост на 7%, до 670 млрд тг.
Объёмы розничной торговли индивидуальных предпринимателей и крупных предприятий почти равны: 1,3 трлн и 1,4 трлн тг соответственно. При этом объём торговли у ИП вырос на 1,7%, у крупных предприятий — на 1,4%.
В разрезе видов продукции на розничную торговлю непродовольственными товарами традиционно пришёлся больший объём по сравнению с продовольственными товарами. Так, за январь-апрель текущего года объём розничной торговли непродовольственными товарами составил 3,8 трлн тг, против 1,6 трлн тг по продовольственным товарам.
Объём торговли непродовольственными товарами за год вырос на 10,9% в денежном выражении (ИФО — 104,6%), а продовольственными — на 15,1% (ИФО — 107%).