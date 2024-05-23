Розничные продажи в Казахстане перевалили за 5 триллионов тенге

Объём розничной торговли в Казахстане за январь-апрель 2024 года достиг 5,4 трлн тг — на 12,1% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2023-го (ИФО — 105,2%), передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom. Годом ранее наблюдался рост сразу на 31% в денежном выражении (ИФО — 110,5%).