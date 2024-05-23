Кредиты без биометрии не будут выдавать в Казахстане

«В ходе обсуждения Закона возникли следующие замечания и предложения. Предлагается исключение финансирования деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее — Агентство) из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Национального банка, с параллельным переходом Агентства на систему закупок и бухгалтерского учета по правилам Национального банка. В связи с принятием данных поправок предлагается привести в соответствие заголовок Закона».