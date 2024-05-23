Власти Екатеринбурга рассказали, какие дороги отремонтируют предстоящим летом

Участок на Рощинской протяженностью 1,6 км ремонтирует компания ООО «ПромСтройдекор». Будут обустроены тротуары и велодорожки, установлены светофоры, восемь автобусных остановок, а также скамейки и урны. На участке будет сделано новое освещение. Срок окончания работ — 1 октября.
«Это объект круглогодичный. Сейчас выходим на финишную прямую, 85% работ выполнено. Просим рабочих пораньше завершить работы. В сроки точно должны успеть. Я думаю, жители будут очень довольны», — отметил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Работы на улице Авиаторов проводит ООО «Проспект». На участке появятся велодорожки и освещение, предусмотрено озеленение. Подрядчик должен завершить ремонт 1 ноября 2026 года.
Дорогу от дублера Сибирского тракта до развязки около Компрессорного ремонтирует компания «Трест Уралтрансспецстрой». Протяженность участка — 1,15 км. Рабочие до 15 сентября заменят дорожное покрытие и обустроят обочины.
На улице Восточной, от Малышева до Куйбышева, рабочие компании «ГУДСР» заменят дорожное покрытие и бордюры. Также предусмотрена установка понижений для инвалидов на тротуарах. Согласно планам, работы будут завершены уже 15 июля.