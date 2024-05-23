Власти Екатеринбурга рассказали, какие дороги отремонтируют предстоящим летом

В Екатеринбурге стартовал сезон дорожных работ. Предстоящим летом, в частности, отремонтируют четыре улицы: Рощинскую, Авиаторов, Восточную, а также дорогу от дублера Сибирского тракта до развязки рядом с микрорайоном Компрессорный. Об этом журналистам рассказали в ходе пресс-тура по объектам благоустройства.