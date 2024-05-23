Банки будут сообщать налоговой о счетах белорусов после определенной суммы в год

Так, банки будут передавать в налоговые органы данные о банковских счетах белорусах, на которых сумма приходных операций превышает 150 тысяч белорусских рублей (около 46,9 тысячи долларов в эквиваленте) за истекший календарный год. Такая сумма приходных операций документом определена за 2023 год, и предоставить данные о таких счетах банки должны не позднее 1 сентября 2024-го. Исключением будут только счета по учету вкладов.