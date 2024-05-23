Банки будут сообщать налоговой о счетах белорусов после определенной суммы в год

Белорусские банки будут сообщать Министерству по налогам и сборам сведения о некоторых счетах физических лиц. Это регламентирует соответствующее постановление налогового ведомства (№ 16 от 30 апреля 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, банки будут передавать в налоговые органы данные о банковских счетах белорусах, на которых сумма приходных операций превышает 150 тысяч белорусских рублей (около 46,9 тысячи долларов в эквиваленте) за истекший календарный год. Такая сумма приходных операций документом определена за 2023 год, и предоставить данные о таких счетах банки должны не позднее 1 сентября 2024-го. Исключением будут только счета по учету вкладов.
Кроме того, постановление МНС утвердило инструкцию о порядке представления банками данных о наличии и реквизитах счетов физлиц. А также форму, формат и сроки предоставления банками таких данных.
В последующем сведения о счетах белорусов банки будут предоставлять в налоговую каждый год до 1 марта года, следующего за отчетным. Информация будет передаваться в электронном виде посредством системы передачи финансовой информации Нацбанка с фиксацией даты и времени получения.
Постановление вступит в силу через три месяца.