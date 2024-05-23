Жители удаленного микрорайона Екатеринбурга получат еще один долгожданный выезд

Отметим, сейчас в микрорайон Компрессорный есть два заезда: со дублера Сибирского тракта и со стороны Птицефабрики по Слободскому переулку. Жители Компрессорного неоднократно жаловались на то, что трудно по утрам выбраться из микрорайона, так как на участках скапливаются пробки.