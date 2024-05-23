Жители удаленного микрорайона Екатеринбурга получат еще один долгожданный выезд

«Будет строительство нового четырехполосного мостового сооружения. Это будет третий въезд на Компрессорный», — сказал вице-мэр в ходе пресс-тура.
Согласно конкурсной документации, протяженность моста составит 312,5 м, включая подходы к путепроводу длиной 209,7 м и сам мост длиной 102,7 м. Для пешеходов обустроят тротуар шириной в 3 м. Также на мосту оборудуют уличное освещение мощностью 3,72 кВт, линии связи и канализацию.
Отметим, сейчас в микрорайон Компрессорный есть два заезда: со дублера Сибирского тракта и со стороны Птицефабрики по Слободскому переулку. Жители Компрессорного неоднократно жаловались на то, что трудно по утрам выбраться из микрорайона, так как на участках скапливаются пробки.