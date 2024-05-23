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Когда истекает срок уплаты налогов и платежей

В Казахстане 24 и 27 мая истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

ИС «Параграф» напоминает, что до 25 мая необходимо уплатить:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в апреле.

Не позднее 27 мая производится уплата за май 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За апрель 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог; единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы; обязательные профессиональные пенсионные взносы; обязательные пенсионные взносы работодателя;
  • социальные отчисления;
  • обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС);
  • взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОМС).

Текущие платежи за 2024 год:

  • по земельному налогу;
  • налогу на имущество;
  • плата за пользование земельными участками.

За первый квартал 2024 года:

  • КПН/ИПН по СНР розничного налога;
  • НДС;
  • рентный налог на экспорт;
  • налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
  • налог на игорный бизнес;
  • платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

экономика
налоги