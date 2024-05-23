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Под Пермью за 2,4 млрд рублей построят крупный индустриально-логистический парк

Строительством современного логистического комплекса «Дружба. Пермь» займется компания из Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском муниципальном округе компания «Синергия» построит новый индустриально-логистический парк «Дружба. Пермь». Современный комплекс появится рядом с селом Фролы на площади 55 тыс. кв. метров.

Строительство нового логистического комплекса в Пермском крае получило статус приоритетного инвестпроекта. Компания «Синергия» планирует инвестировать в проект 2,4 млрд руб. О намерениях возведения комплекса стало известно во время проведения первого дня регионального форума «Дни пермского бизнеса» в Перми.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, поддержка проекта в рамках статуса «приоритетный» включит предоставление трех земельных участков общей площадью 36 га. Компания «Синергия» также будет претендовать на получение льготы по налогу на имущество организаций, развивающих логистику в Пермском крае.

Ввод в эксплуатацию индустриально-логистического парка «Дружба. Пермь» намечено на 2027−2028 годы.

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