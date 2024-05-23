Под Пермью за 2,4 млрд рублей построят крупный индустриально-логистический парк

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, поддержка проекта в рамках статуса «приоритетный» включит предоставление трех земельных участков общей площадью 36 га. Компания «Синергия» также будет претендовать на получение льготы по налогу на имущество организаций, развивающих логистику в Пермском крае.