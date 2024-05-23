В Волгоградской области заменят свыше 750 лифтов в МКД

По данным УНО «Региональный фонд капремонта», уже была подготовлена техническая документация и объявлены аукционы по выбору подрядной организации. Победителю предстоит заменить 606 лифтов в 166 МКД, где собственники формируют фонд капремонта на общем счете регоператора.
Еще 148 старых лифтов находятся в 45 МКД, где жильцы на специальных счетах собирают взносы. Это значит, что замена подъемников будет осуществляться самими собственниками в течение 2024−2025 годов. Если это не произойдет до конца следующего года, оператор объявит конкурс на выбор подрядчика.
Напомним, глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по наращиванию темпов замены лифтов в жилом фонде. Всего за время реализации регпрограммы установили 3187 новых устройств в 884 МКД. До следующего года планируется замена всех старых подъемников.