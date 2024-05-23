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В Волгоградской области заменят свыше 750 лифтов в МКД

В рамках программы капремонта МКД до 2025 года установят 754 новых лифта.

Источник: Волгоградская правда

По данным УНО «Региональный фонд капремонта», уже была подготовлена техническая документация и объявлены аукционы по выбору подрядной организации. Победителю предстоит заменить 606 лифтов в 166 МКД, где собственники формируют фонд капремонта на общем счете регоператора.

Еще 148 старых лифтов находятся в 45 МКД, где жильцы на специальных счетах собирают взносы. Это значит, что замена подъемников будет осуществляться самими собственниками в течение 2024−2025 годов. Если это не произойдет до конца следующего года, оператор объявит конкурс на выбор подрядчика.

Напомним, глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по наращиванию темпов замены лифтов в жилом фонде. Всего за время реализации регпрограммы установили 3187 новых устройств в 884 МКД. До следующего года планируется замена всех старых подъемников.

ЖКХ