Узбекистан возглавил рейтинг стран, активно развивающих туризм

Кроме Узбекистана, в этот список вошли Кот-д’Ивуар, Албания, Саудовская Аравия, Танзания, Индонезия, ОАЭ, Египет, Нигерия и Сальвадор. Эксперты ВЭФ проанализировали данные о благоприятности среды, политике, инфраструктуре и услугах, ресурсах и устойчивом развитии за 2019−2024 годы.
В общем рейтинге 2024 года, основанном на данных, собранных в прошлом году, Узбекистан занял 78-е место. С 2019 года страна поднялась на 16 позиций. Всего в рейтинг вошли 119 стран.
Наибольший вклад в рынок туризма за пять лет внесли США, Испания, Япония, Франция, Австралия, Германия, Великобритания, Китай, Италия и Швейцария.