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Узбекистан возглавил рейтинг стран, активно развивающих туризм

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан стал одной из стран мира, которые в последние годы активнее всего развивают экономику для мирового рынка туризма. Об этом сообщается в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Источник: Podrobno.uz

Кроме Узбекистана, в этот список вошли Кот-д’Ивуар, Албания, Саудовская Аравия, Танзания, Индонезия, ОАЭ, Египет, Нигерия и Сальвадор. Эксперты ВЭФ проанализировали данные о благоприятности среды, политике, инфраструктуре и услугах, ресурсах и устойчивом развитии за 2019−2024 годы.

В общем рейтинге 2024 года, основанном на данных, собранных в прошлом году, Узбекистан занял 78-е место. С 2019 года страна поднялась на 16 позиций. Всего в рейтинг вошли 119 стран.

Наибольший вклад в рынок туризма за пять лет внесли США, Испания, Япония, Франция, Австралия, Германия, Великобритания, Китай, Италия и Швейцария.

экономика
туризм и отдых