ЕС хочет закрыть поставки люксовых автомобилей в Беларусь

Как пишет Financial Times (FT), расширение санкций против официального Минска планируется «с целью ужесточения санкций в отношении России».
Новые санкции, обсуждаемые государствами — членами ЕС, направлены на «минимизацию риска обхода» ограничительных мер и максимальное снижение возможности импорта Россией, в частности, «автомобилей и товаров класса люкс». В настоящее время европейские автопроизводители «по-прежнему могут продавать такие автомобили в Беларусь», отмечает издание.
При этом, по данным FT, ежемесячный поток «транспортных средств и автозапчастей из стран ЕС, поступающих в основном из Германии и Польши, в Беларусь вырос с $50 млн в январе 2022 года до $268 млн в январе текущего».
Одновременно ЕС намерен ограничить импорт золота и алмазов из республики. Чуть ранее газета Politico сообщала, что Европейская комиссия предложила странам Евросоюза запретить импорт нефти, газа, золота и алмазов из Беларуси. Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении РФ.