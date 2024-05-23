Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему поезда опаздывают в Казахстане

Председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов 23 мая 2024 года на брифинге в КТЖ объяснил, почему поезда приходят с опозданием в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: rail-news.kz

По словам спикера, проблема с опозданиями поездов есть, но основная задача компании АО «Пассажирские перевозки» — перевезти пассажиров и сохранить безопасность, и для этого проводится ремонт железного полотна.

«Ремонты начинаются с марта месяца и длятся практически весь летний период. В прошлом году компания поставила для себя большие цели и в этом году ставит, потому что инфраструктура действительно изношена и ее надо поддерживать. Надо проводить ремонты. В этом году компания будет проводить ремонты еще порядка 1400 км. Также будет проведен капитальный ремонт 560 км. Эти работы будут выполняться. В этом году опоздания будут, но при этом через нашу обратную связь мы доводим эту информацию».

Жанибек Тайжанов.

Также председатель правления АО «Пассажирские перевозки» заявил, что вторая причина опозданий поездов уже заключается в неблагоприятных погодных условиях.

«Мы столкнулись с ними зимой, и в апреле месяце были такие условия, когда доходило до того, что вводится режим ЧС, когда были заметы. В этом году задержки есть, и если посмотреть анализ, то за первый квартал мы проехали практически без задержек. Сейчас задержки поступают, но в связи с тем, что проводятся путевые работы».

дополнил Жанибек Тайжанов.
экономика