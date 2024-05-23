Почему поезда опаздывают в Казахстане

По словам спикера, проблема с опозданиями поездов есть, но основная задача компании АО «Пассажирские перевозки» — перевезти пассажиров и сохранить безопасность, и для этого проводится ремонт железного полотна.
«Ремонты начинаются с марта месяца и длятся практически весь летний период. В прошлом году компания поставила для себя большие цели и в этом году ставит, потому что инфраструктура действительно изношена и ее надо поддерживать. Надо проводить ремонты. В этом году компания будет проводить ремонты еще порядка 1400 км. Также будет проведен капитальный ремонт 560 км. Эти работы будут выполняться. В этом году опоздания будут, но при этом через нашу обратную связь мы доводим эту информацию».
Также председатель правления АО «Пассажирские перевозки» заявил, что вторая причина опозданий поездов уже заключается в неблагоприятных погодных условиях.
«Мы столкнулись с ними зимой, и в апреле месяце были такие условия, когда доходило до того, что вводится режим ЧС, когда были заметы. В этом году задержки есть, и если посмотреть анализ, то за первый квартал мы проехали практически без задержек. Сейчас задержки поступают, но в связи с тем, что проводятся путевые работы».