Почему поезда опаздывают в Казахстане

«Ремонты начинаются с марта месяца и длятся практически весь летний период. В прошлом году компания поставила для себя большие цели и в этом году ставит, потому что инфраструктура действительно изношена и ее надо поддерживать. Надо проводить ремонты. В этом году компания будет проводить ремонты еще порядка 1400 км. Также будет проведен капитальный ремонт 560 км. Эти работы будут выполняться. В этом году опоздания будут, но при этом через нашу обратную связь мы доводим эту информацию».